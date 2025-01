Onde assistir Corinthians x Água Santa pelo Paulistão nesta quarta-feira (22)

Enquanto Timão está invicto no campeonato, Tubarão ainda não pontuou no torneio

Augusto Araújo - 20 de janeiro de 2025

Corinthians e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira (22). (Foto: Rodrigo Coca / Alan Araújo)

Buscando manter uma invencibilidade que carrega desde novembro, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (22), para enfrentar o Água Santa no Campeonato Paulista.

A bola vai rolar a partir das 19h30, na Neo Química Arena, localizada na cidade de São Paulo (SP).

O Timão vem de uma vitória apertada no último jogo contra o Velo Clube. Igor Coronado fez o primeiro gol ainda na etapa inicial, mas Daniel Amorim empatou tudo para o Rubro-Verde aos 21 do segundo tempo.

Contudo, Talles Magno, que entrou aos 24 minutos, precisou de apenas quatro para balançar as redes e colocar o Coringão na frente de novo. Placar final, 2 a 1.

Dessa forma, o Corinthians se encontra na liderança do Grupo A, com 06 pontos conquistados nas duas partidas disputadas.

Já o Tubarão ainda não se encontrou no campeonato e vem de uma sonora goleada na última rodada. Jogando fora de casa, o time perdeu de 6 a 0 para o Mirassol.

Com isso, o Água Santa amarga a última colocação no Grupo C, com duas derrotas, nenhum ponto e saldo de gols de -7.

O confronto será transmitido de forma online, pela CazéTV (YouTube), Paulistão+, Zapping Sports, UOL Play e Nosso Futebol.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo Placar UOL e pelo Globo Esporte.