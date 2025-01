Saiba como escolher um vinho bom e barato para impressionar seus amigos

Nem sempre é preciso gastar muito para ter um produto de excelente qualidade

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Timur Saglambilek

Escolher um vinho pode ser um desafio para muitas pessoas, especialmente quando a intenção é impressionar os amigos sem gastar uma fortuna.

Afinal, a variedade de rótulos, uvas e países de origem pode deixar qualquer um perdido diante das prateleiras de um mercado ou adega.

Mas com algumas dicas simples, você pode aprender como escolher um vinho que combine qualidade e preço acessível, tornando a experiência agradável para todos.

Saiba como escolher um vinho bom e barato para impressionar seus amigos

O primeiro passo para escolher um bom vinho é entender que o preço nem sempre reflete a qualidade.

Existem rótulos acessíveis que oferecem excelente sabor e podem agradar até mesmo os paladares mais exigentes.

Fique atento às promoções em supermercados e adegas, pois muitas vezes é possível encontrar bons vinhos com desconto.

Outro ponto importante é observar o tipo de uva. Algumas variedades, como Merlot e Malbec, costumam ter sabores mais suaves e agradar a maioria das pessoas, sendo boas opções para iniciantes.

Se a preferência for por vinhos brancos, Sauvignon Blanc e Chardonnay são escolhas seguras e versáteis.

O lugar de onde ele vem também faz diferença. Países como Chile, Argentina e Portugal são conhecidos por produzir produtos de qualidade com preços mais acessíveis.

Rótulos desses países são uma aposta quase que certeira quando se busca um vinho bom e barato.

Leia o rótulo com atenção. Informações como a safra, o teor alcoólico e as notas de degustação podem dar uma ideia de como será o sabor do vinho.

Além disso, prefira vinhos de safras recentes, especialmente os brancos, que geralmente são mais frescos quando consumidos “jovens”.

Para impressionar ainda mais, pense na harmonização.

Escolha um que combine com os pratos que serão servidos.

Carnes vermelhas pedem vinhos tintos encorpados, enquanto peixes e frutos do mar ficam melhores com brancos ou rosés leves.

Por fim, lembre-se de que a apresentação conta.

Sirva o vinho na temperatura correta e use taças adequadas para criar uma experiência mais sofisticada.

Com essas dicas, você poderá impressionar seus amigos sem pesar no bolso, mostrando que saber como escolher um vinho é mais simples do que parece!

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!