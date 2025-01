Anvisa proíbe venda de marca de condicionador em todo o Brasil

A medida veio para proteger os consumidores, proibindo a comercialização de produtos cosméticos sem o devido registro na agência

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Oleskandra Biliak)

Usar um bom condicionador faz toda a diferença na rotina capilar.

Esse produto hidrata os fios, reduz o frizz e protege contra agressões externas.

No entanto, escolher um produto seguro é essencial para evitar problemas.

E é exatamente por isso que a Anvisa proibiu a venda de um condicionador irregular em todo o Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão responsável por regular e fiscalizar produtos de saúde e higiene no país.

Seu papel é garantir que cosméticos, remédios e outros itens atendam a padrões de qualidade e segurança.

Sem essa regulamentação, estaríamos expostos a produtos sem controle, que podem causar sérios danos à saúde.

No último dia 6 de janeiro, a Anvisa emitiu um comunicado proibindo a venda do Condicionador Cremoso de Hidratação Lorys Liss – Fórmula Mousse.

O motivo? O produto estava sendo fabricado sem registro no órgão.

Isso significa que não há qualquer garantia sobre sua composição, segurança ou eficácia.

Além disso, a empresa responsável é desconhecida, dificultando qualquer tipo de manifestação ou justificativa sobre a irregularidade.

Cosméticos não registrados na Anvisa podem trazer sérios prejuízos para a saúde capilar e até geral. Veja alguns dos principais problemas:

Feridas na cabeça : Os ingredientes desconhecidos ou tóxicos podem provocar queimaduras químicas, ou reações alérgicas severas.

: Os ingredientes desconhecidos ou tóxicos podem provocar queimaduras químicas, ou reações alérgicas severas. Queda de cabelo : Fórmulas sem regulamentação podem enfraquecer os fios, levando à queda intensa.

: Fórmulas sem regulamentação podem enfraquecer os fios, levando à queda intensa. Infecções : Sem controle sanitário, há risco de contaminação microbiológica, o que pode causar infecções no couro cabeludo.

: Sem controle sanitário, há risco de contaminação microbiológica, o que pode causar infecções no couro cabeludo. Irritação e dermatite: Quando os componentes não são testados, podem levar a reações alérgicas e irritações na pele.

Por isso, é fundamental escolher bem os produtos que você usa no dia a dia.

Sempre verifique se o condicionador tem registro na Anvisa.

Isso pode ser feito no rótulo ou no site do órgão. Prefira marcas conhecidas e lojas confiáveis.

E, ao menor sinal de reação adversa, suspenda o uso imediatamente e procure orientação médica.

