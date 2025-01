Detalhes: Alego anuncia novo concurso público com mais de 100 vagas

Edital deve ser divulgado em breve, e deve abranger profissionais de diferentes áreas e regiões de Goiás

Thiago Alonso - 23 de janeiro de 2025

Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) anunciou um novo concurso público, a fim de preencher 101 vagas no quadro de pessoal efetivo no parlamento estadual em 2025.

Ainda sem oficialização do certame, já se sabe que as oportunidades devem ser distribuídos entre candidatos de todas as regiões, atribuídos à várias áreas de conhecimento.

De acordo com o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), a contratação da banca organizadora está em andamento, e deve ser informada nas próximas semanas.

Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas no decorrer do processo, de forma que os interessados possam se preparar e se adequar para concorrer às vagas.

Confira todos os cargos ofertados: