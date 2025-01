Empresa anuncia abertura de vagas com direito a participação nos lucros para Anápolis e Goiânia

Mais de uma dezena de auxílios são oferecidos aos candidatos que forem aprovados

Paulo Roberto Belém - 23 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Está provado que os que procuram emprego hoje em dia analisam, obviamente, o salário, em primeiro lugar, mas também têm considerado os benefícios que as oportunidades têm ofertado aos concorrentes.

Nessa ideia, a Ebracon, empresa especializada no segmento de consórcios, está disponibilizando vagas para vendedores, pedindo, como requisito, ensino médio completo, experiência com vendas (qualquer segmento) e ter boa comunicação verbal e escrita.

As oportunidades são para Anápolis e Goiânia, que integram o campo de atuação da empresa que está presente em todo o país.

Além do salário, vale-transporte e vale-refeição, uma série de outros benefícios são atraentes, como empréstimo consignado com desconto, day off no aniversário e PPR (Programa de Participação nos Resultados).

A marca também promete Programas de reconhecimento, Programa de qualidade de vida, UCE (Universidade Corporativa Embracon), Bolsa-educação, Gympass e Programa “Estamos grávidos”.

Em Anápolis, as vagas são para o banco de talentos. Isso quer dizer que realizando o processo de candidatura, a empresa poderá chamar os aprovados de acordo com a demanda. Já para Goiânia, as chances são para efetivos, sendo a contratação mais célere.

Clicando nos links sobre as vagas, é possível ter acesso às especificações completas, bem como a todos os outros benefícios, além dos já especificados acima.