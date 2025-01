Brasileiros deportados dos EUA denunciam agressões em voo de volta ao Brasil

A Força Aérea Brasileira foi acionada pelo governo Lula para buscar os deportados em Manaus e levá-los ao destino final, Belo Horizonte

Folhapress - 25 de janeiro de 2025

Avião da FAB ajudou na missão (Foto: Divulgação/FAB)

DEBORAH LIMA, RANIER BRAGON E GUILHERME BOTACINI – Brasileiros deportados dos Estados Unidos denunciaram agressões durante voo de repatriação do país até Manaus, local da primeira parada da aeronave, na noite desta sexta.

A Força Aérea Brasileira foi acionada pelo governo Lula para buscar os deportados em Manaus e levá-los ao destino final, Belo Horizonte, após a Polícia Federal identificar que os migrantes estavam algemados no voo.

Na chegada no Aeroporto de Confins, os deportados falaram a jornalistas sobre o retorno.

“Eu não fui agredido, mas os meninos foram agredidos. Eles estavam algemados, meteram o porrete neles sem dó. Desumano. Chutes, jogando os moleques no chão.

Em um deles, um cara deu um mata-leão”, Luiz Fernando Caetano Costa, um dos imigrantes retornados, que afirma que estava havia um ano e meio nos EUA.

“A grande questão é que os países têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos.

O Brasil sempre tratou com muito respeito toda a população, tanto refugiados que chegam no Brasil, quanto pessoas que nós temos que repatriar.

As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação [de direitos]”, afirmou a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, no aeroporto. Segundo a ministra, o presidente Lula orientou que houvesse a recepção dos migrantes.

Na noite deste sábado, o Itamaraty publicou em suas redes sociais a informação de que pedira explicações ao governo Trump sobre “o tratamento degradante dispensado aos passageiros no voo”.

A pasta informou que para obter informações o ministro Mauro Vieira reuniu-se em Manaus com o delegado Sávio Pinzón, superintendente interino da Polícia Federal no Amazonas, e com o major-brigadeiro Ramiro Pinheiro, comandante do 7º Comando Aéreo Regional.