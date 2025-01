Musk quer acabar com moeda de US$ 0,01, que custa US$ 0,03 para fabricar

Empresário comanda o Doge (sigla em inglês para Departamento de Eficiência Governamental)

Folhapress - 25 de janeiro de 2025

(Foto: Captura/ Youtube)

(FOLHAPRESS) – Nos Estados Unidos, o Doge (sigla em inglês para Departamento de Eficiência Governamental) comandado por Elon Musk declarou uma nova inimiga: a moeda de um centavo (US$ 0,01), ou penny, como é chamada em inglês.

“A penny custa mais de US$ 0,03 para ser fabricada e custou aos contribuintes dos EUA, no ano fiscal de 2023, mais de US$ 179 milhões (R$ 1,054 bilhão)”, escreveu, na terça-feira (21), a conta oficial do departamento na rede social X (ex-Twitter).

Embora tenha o nome departamento, que seria equivalente a um ministério no Brasil, o Doge é uma comissão consultiva estabelecida pelo governo de Donald Trump para “economizar os dólares do contribuinte”, como diz Musk. O perfil da entidade adicionou, então, a penny à sua lista de gastos sem sentido.

Em geral, o governo lucra emitindo moeda e o pagamento por esse serviço tem até nome: senhoriagem. Para produzir a moeda de US$ 0,10, custa US$ 0,05; a de US$ 0,25 sai por US$ 0,11, e assim por diante. Além da penny, o nickel (como é chamada a moeda de US$ 0,05) também dá prejuízo, ao custo de US$ 0,11.

Esse descompasso entre o valor de produção e o valor de face da moeda piorou ao longo dos últimos anos devido ao aumento dos preços de metais como cobre, níquel e zinco.

O preço do níquel aumentou mais de 80% de 2020 a 2022, enquanto o custo dos outros dois metais subiu aproximadamente 60% nesse período, disse a Casa da Moeda dos EUA em um relatório ao Congresso.

Esse relatório resumiu várias composições alternativas de moedas dos EUA, incluindo uma substituição potencial para o tradicional centavo de zinco revestido de cobre.

Embora critique os gastos com a moeda, o Doge não afirma se encerrará a produção. “Um centavo (ou três centavos!) pelos seus pensamentos”, afirmou usando uma expressão idiomática para provocar o debate da audiência, que respondeu pedindo o fim da penny.

Os problemas causados por essa anomalia contábil, entretanto, são antigos. O secretário do Tesouro do de Richard Nixon, William E. Simon, foi o primeiro a pedir o fim da moeda, em carta enviada, em 1976, ao Congresso dos EUA. O democrata Barack Obama também reclamou da penny nos anos 2000.

Ainda assim, a penny é a moeda mais produzida nos Estados Unidos. A Casa da Moeda americana fabricou mais de 4,5 bilhões de moedas de um centavo em 2023, o que representou cerca de 40% da produção de 11,4 bilhões de unidades de todos os valores.

As respostas à publicação do Doge dão pistas sobre o motivo. Americanos questionaram se os arredondamentos para cima em compras não gerariam prejuízos para a população a longo prazo.

No país, existe o hábito de pedir os centavos de troco. Por isso, as empresas precisam manter seus caixas abastecidos para pagar troco em transações que terminam em dígitos diferentes de 0 ou 5.

Reportagem da New York Times Magazine mostrou que dois terços das moedas de um centavo nunca retornam à circulação após passarem pelas mãos dos consumidores. Por isso, as pennys precisam ser repostas pela Casa da Moeda.

Diversos países, como o próprio Brasil eliminaram a sua versão da moeda de um centavo há mais de uma década. Em geral, os comerciantes podem arredondar os valores quebrados para cima ou para baixo, para chegar a um múltiplo de cinco centavos.