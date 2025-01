Quem tem máquina de lavar não deve tirar a roupa assim

Existem alguns hábitos que, embora pareçam inofensivos, trazem grandes riscos

Ruan Monyel - 27 de janeiro de 2025

Ter uma máquina de lavar em casa é uma verdadeira “mão na roda” para quem busca praticidade na hora de cuidar das roupas.

Afinal, ela agiliza o processo, economiza tempo e garante que as peças sejam lavadas de forma eficiente, sem grandes esforços.

No entanto, mesmo com toda essa praticidade, existem alguns hábitos que podem comprometer a durabilidade das roupas e até mesmo representar grandes riscos.

Ter uma máquina de lavar em casa já deixou de ser um luxo e se tornou uma necessidade, pois o equipamento facilita muito o dia a dia.

Porém, mesmo sendo utilizado quase diariamente, muitas vezes ignoramos alguns cuidados importantes durante a lavagem das roupas.

Um desses erros, que muitas pessoas cometem sem perceber, está diretamente relacionado à maneira como as roupas são manuseadas na máquina de lavar.

Por mais que pareça algo simples e inofensivo, a forma como você mexe nas peças enquanto estão no tambor pode trazer riscos à sua segurança. Além disso, retirar as roupas do tambor também pode ser bastante perigoso.

Muitas pessoas colocam as roupas, adicionam o sabão e, antes de iniciar o ciclo de lavagem, utilizam a própria mão para ajudar o produto a dissolver.

Até aí, tudo bem, mas o erro está em não retirar a máquina de lavar da tomada antes de manusear as peças dentro do equipamento.

Embora pareça algo corriqueiro e inofensivo, esse ato pode causar uma forte descarga elétrica, capaz de resultar em acidentes graves ou até fatais.

Infelizmente, casos como esse estão se tornando mais comuns a cada dia. Por isso, lembre-se: sempre que for manusear as peças dentro da máquina, retire o equipamento da tomada.

Agora confira outras dicas para utilizar a máquina de lavar de forma segura e eficiente:

