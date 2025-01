Essa dica vai fazer você ficar com as unhas sempre perfeitas

Com algumas práticas simples, você pode garantir unhas perfeitas e saudáveis

Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fabyana Molinari Manicure)

Manter as unhas bonitas e bem cuidadas pode ser um desafio, especialmente para as mulheres que têm uma rotina cheia.

No entanto, com algumas práticas simples, é possível garantir que elas fiquem sempre impecáveis, economizando na manicure sem abrir mão da beleza.

Desde mudanças simples de hábito até cuidados específicos com as mãos, manter os esmaltes intactos e as unhas saudáveis é totalmente viável.

Toda mulher gosta de se arrumar e se sentir bem, não é mesmo? Mas, em meio a uma rotina dividida entre a família e o trabalho, fica difícil tirar um tempo para si.

Entre diversos cuidados pessoais com o corpo, as mulheres priorizam as unhas, que são um símbolo de beleza e personalidade.

Contrariando o que muitos pensam, mantê-las impecáveis no dia a dia é possível e fácil, basta seguir algumas dicas bem simples.

A primeira dica é proteger as mãos ao lidar com produtos de limpeza ou atividades que envolvam água, a melhor maneira de fazer isso é utilizando luvas.

Seja para lavar a louça ou passar um pano na casa, as luvas evitam o contato da água com a pele, mantendo as unhas resistentes e o esmalte intacto.

Outra dica valiosa é hidratar bem a região. Tenha sempre um creme hidratante específico para mãos e cutículas por perto.

Evite também usar as unhas para atividades do dia a dia, como abrir uma lata ou descolar um adesivo.

Esses hábitos enfraquecem a estrutura das unhas e podem causar quebras ou danos ao esmalte, sempre utilize algum objeto para realizar essas tarefas.

Por fim, tenha o hábito de lixar as unhas regularmente, pois pequenas lascas podem formar pontos fracos e facilitar quebras.

Seguindo essas dicas simples, você eleva sua autoestima e mantém as unhas sempre perfeitas. Afinal, toda mulher merece se sentir bonita.

