Alguns cães se adaptam muito bem a ambientes pequenos

Pedro Ribeiro - 29 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/JÉSHOOTS)

Muita gente ama a boa companhia de um pet, seja cachorro ou gato.

Mas criar esses bichinhos nem sempre é fácil, ainda mais se você morar em apartamento.

O espaço reduzido, a rotina e as vezes as regras do condomínio podem dificultar a escolha do animal ideal.

Felizmente, algumas raças de cachorro se adaptam muito bem a ambientes pequenos.

São cães de porte pequeno, silenciosos e com níveis de energia adequados para espaços menores.

Estas são as 6 melhores raças de cachorro para quem mora em apartamento

1. Poodle

O Poodle é um dos melhores cachorros para apartamento.

Inteligente, dócil e fácil de adestrar, essa raça é perfeita para quem busca um pet companheiro e obediente.

Além disso, o Poodle tem pouco cheiro e solta poucos pelos, o que facilita a limpeza da casa.

Eles também se adaptam bem a diferentes estilos de vida, desde pessoas mais ativas até as que preferem um ritmo mais tranquilo.

2. Dachshund

Conhecido como “salsicha”, o Dachshund é pequeno, mas cheio de personalidade!

Ele é um ótimo cachorro para apartamento porque se adapta bem a espaços menores e tem uma natureza leal e carinhosa.

No entanto, é importante proporcionar passeios diários para evitar que ele fique entediado.

3. Shih Tzu

O Shih Tzu é perfeito para quem busca um cachorro calmo e amoroso.

Ele adora ficar no colo, não precisa de muitos exercícios e é um excelente cão de companhia.

Por ser pequeno e tranquilo, se adapta facilmente ao ambiente do apartamento.

Apenas tenha atenção com os cuidados com sua pelagem, que precisa de escovação frequente para evitar nós.

4. Jack Russell Terrier

Se você gosta de um cachorro cheio de energia, o Jack Russell Terrier pode ser uma ótima opção.

Mesmo sendo pequeno, ele precisa de estímulos e brincadeiras todos os dias.

Com a dose certa de atividade, ele se torna um pet muito companheiro.

Além disso, sua inteligência facilita o adestramento, tornando a convivência mais tranquila.

5. Pinscher

O Pinscher é um cachorro compacto e cheio de atitude!

Ele é excelente para apartamento porque tem uma personalidade alerta e protetora.

Apesar de ser pequeno, ele tem bastante energia e precisa de estímulos diários.

Seu pelo curto facilita a manutenção e a higiene, tornando-o uma escolha prática para quem tem uma rotina corrida.

6. Yorkshire Terrier

O Yorkshire Terrier, ou simplesmente Yorkie, é um dos cachorros mais populares para apartamento.

Ele é pequeno, carinhoso e muito apegado ao dono.

Sua pelagem longa exige cuidados, mas ele compensa isso com seu temperamento dócil e adaptável.

Além disso, não precisa de longas caminhadas, sendo ideal para quem tem pouco tempo disponível.

