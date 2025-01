Justiça define indenização para fã goiana de Taylor Swift após cancelamento de show no Rio de Janeiro

Comunicado sobre o adiamento da apresentação ocorreu faltando menos de 01h para o início

Thiago Alonso - 30 de janeiro de 2025

Taylor Swift durante apresentação da The Eras Tour. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) definiu uma indenização de mais de R$ 8,4 mil para uma fã goiana que teve que arcar com gastos extras após a cantora Taylor Swift cancelar um show de surpresa, no Rio de Janeiro, em novembro de 2023.

A decisão foi emitida em segunda instância pelo relator do recurso, juiz Claudiney Alves de Melo, da 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais de Goiás, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

Na ação, a consumidora, que é de Goiânia, viajou para o Rio de Janeiro com a filha de 12 anos com o único intuito de assistir à apresentação da artista, que ocorreria no dia 18 de novembro daquele ano.

Contudo, devido ao adiamento, ela precisou arcar, por conta própria, com custos extras de hospedagem, alimentação e deslocamento que não estavam previstos.

À época, a Tickets For Fun (T4F), responsável pelo evento, cancelou o show alegando uma forte onda de calor ocorrida no dia anterior, 17 de novembro, em que a temperatura chegou aos 40 °C, com uma sensação térmica de quase 60 °C. Inclusive, uma jovem chegou a falecer devido a um quadro de exaustão térmica, o que motivou o adiamento da apresentação, que foi reagendada para o dia 20 daquela mesma semana.

Apesar disso, mesmo com uma explicação plausível para o cancelamento, o magistrado pontuou que houve falha na prestação de serviço, devido à demora em avisar o público sobre a suspensão, visto que o comunicado só foi feito quando as pessoas já aguardavam dentro do Estádio Nilton Santos – Engenhão.

Com o show marcado para as 19h30, o anúncio sobre o cancelamento só ocorreu às 18h46, menos de uma hora antes do início previsto, quando a fã goiana — e outras milhares de pessoas — já esperava pela artista.

Com base nisso e na comprovação dos gastos extras por parte da mulher, o juiz entendeu que a situação causou “transtornos, frustrações e abalos psicológicos”, visto que ela não recebeu nenhuma assistência da empresa durante o período.

Assim, foi definida uma indenização no valor de R$ 5 mil, a título de danos morais, além dos custos de R$ 3.179,32 referentes às diárias de hotel e R$ 240 de transporte.

