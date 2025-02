Acidente de trânsito, fuga, agressão e embriaguez: mulher é presa em Aparecida de Goiânia após grande confusão

Vídeo mostra parte da confusão, que aconteceu na região Norte do município

Paulo Roberto Belém - 01 de fevereiro de 2025

Confusão no sabadão foi em Aparecida de Goiânia (Foto: Divulgação)

Uma verdadeira confusão foi instaurada após a ocorrência de um suposto acidente de trânsito, que resultou na prisão de uma mulher, de 42 anos, no setor Cidade Satélite São Luiz, na região Norte de Aparecida de Goiânia.

O sinistro teria ocorrido em um cruzamento do Jardim Santa Cecília, e, após a colisão, um dos veículos empreendeu fuga em alta velocidade por diversas ruas, parando em outra da mesma região.

Nisso, a suspeita teria desembarcado do veículo, passando a agredir um homem com chutes, pontapés e mordida, além de xingá-lo e evadir do local novamente.

Ela teria ido parar em uma distribuidora de bebidas, mas até chegar lá, dirigiu imprudentemente em alta velocidade, em ziguezague e avançando diversos sinais vermelhos.

No local, ela teria se agrupado a familiares e cometido mais agressões.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e tentou realizar o teste do bafômetro na mulher, o que foi negado por ela.

Com a conduta, os militares prenderam a suspeita e encaminhou os envolvidos para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, sendo registrados os crimes de lesão corporal, dano, fuga do local de acidente e direção em estado de embriaguez.

