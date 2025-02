Chuva abre cratera em Paraisópolis, na capital paulista, e deixa carro pendurado; veja vídeo

Erosão ocorreu na rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima

Folhapress - 01 de fevereiro de 2025

Corpo de Bombeiros. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

FRANCISCO LIMA NETO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma cratera se abriu no bairro de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, em razão da forte chuva que atingiu a cidade na noite desta sexta-feira (31).

A erosão ocorreu na rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima.

Ao menos um veículo ficou pendurado na borda da cratera, em risco de queda.

A gestão municipal afirmou que a subprefeitura do Campo Limpo enviou equipes ao local e faz uma vistoria para avaliar as ações necessárias.

Diversas cidades do estado de São Paulo enfrentam dificuldades neste sábado (1°) em razão de enchentes e deslizamentos provocados por chuvas na última noite.

Os temporais começaram no fim da sexta-feira (31). A Defesa Civil emitiu um alerta severo de chuvas persistentes na capital paulista e municípios vizinhos. Em Guarujá (SP), foi dado alerta extremo.

Alagamentos foram registrados em cidades como Diadema, Santo André e São Bernardo, no ABC paulista; Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos, na região metropolitana; e Guarujá, no litoral sul.

Lá, cerca de 14 moradores dormiram em abrigos e 40 foram deslocados para casas de parentes e amigos em razão do risco de enchentes e deslizamentos —seis foram registrados.

As cidades seguem em alerta, com vários dos endereços ainda inundados, com atendimento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Na capital, a chuva inundou ruas, inclusive a marginal Tietê, transbordou córregos na zona leste e causou desabamentos.

O Corpo de Bombeiros ainda recebeu 19 chamados para queda de árvores.

Distrito tradicionalmente afetado por enchentes, o Jardim Pantanal, na zona leste, está novamente debaixo d’água. O local fica na várzea do rio Tietê e, quando o curso d’água transborda, atinge diretamente as ruas o bairro.

Vizinho, o Jardim Helena também está alagado.

Um trem da linha 7-rubi da CPTM foi atingido por um deslizamento de terra e descarrilou na saída do túnel próximo à estação Botujuru, na cidade de Campo Limpo Paulista (SP). Por causa do incidente, a circulação da linha está paralisada entre as estações Francisco Morato e Botujuru neste sábado (1º).

O deslizamento foi ocasionado pela forte chuva registrada na madrugada.

O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para atender o trecho impactado.

As equipes de manutenção trabalham para remover a composição do local.

Por causa da interrupção da circulação na linha 7-rubi, o Expresso Turístico que neste sábado iria até Jundiaí foi suspenso.