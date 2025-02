Idoso é preso ao confessar ter esfaqueado homem em frente a distribuidora após levar tapa na cara

Vítima foi encaminhada até a UPA Flamboyant, onde recebeu o primeiro atendimento e ficou sob observação

Davi Galvão - 02 de fevereiro de 2025

Arma utilizada foi apreendida pelas autoridades. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 60 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado (1º), após esfaquear um homem, de 34, em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada no Setor Olímpico, em Aparecida de Goiânia.

As autoridades policiais foram acionadas após o fim da confusão, com familiares da vítima informando-os de que estavam levando o parente até uma unidade hospitalar.

Eles também informaram a Polícia Militar (PM) que a agressão aconteceu durante uma discussão e forneceram as características do suspeito, bem como a possível localização do mesmo.

Com essas informações, as equipes intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o idoso no Setor Jardim da Luz, em Goiânia.

Durante a abordagem, encontraram a faca utilizada no crime, ainda com vestígios de sangue. O agressor também confessou o crime, afirmando que estava bebendo com a vítima quando ela lhe desferiu um tapa na cara, de modo que respondeu com uma facada, na altura do abdômen.

Diante dos fatos, o idoso foi apresentado à Central de Flagrantes e preso.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant onde recebeu o primeiro atendimento e ficou sob observação.

