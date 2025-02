Lançado edital de concurso público com 150 vagas e salário de até R$ 14,7 mil

Processo da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) visa a contratação de profissionais de nível técnico e superior

Paulo Roberto Belém - 04 de fevereiro de 2025

Sede do Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (Foto: Divulgação/Portal Gov)

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) publicou o edital de concurso público que pretende contratar 150 profissionais de nível técnico e superior com remuneração máxima de até R$ 14.734,44.

As oportunidades contemplam diversas áreas de estudo e, em alguns casos, há cargos que exigem níveis de pós-graduação específicos.

Para Pesquisador Classe B – Padrão I, exige-se nível mínimo de doutorado, a remuneração é a máxima, equivalendo aos R$ 14.734,44.

Aos que se candidatarem ao cargo de Tecnologista e Analista em Ciência e Tecnologia Classe A – Padrão, que pede nível mínimo de graduação, o vencimento teto é de R$ 13.498.

Já para a função de Técnico Classe A – Padrão I, que reivindica nível mínimo de técnico, o salário máximo é de R$ 5.997,54.

Cada cargo oferecido contempla diversos tipos de formações. Sendo assim, é necessário acessar o edital na íntegra, clicando aqui, para entender quais são as áreas de ensino destinadas para cada uma das oportunidades.

As inscrições estão previstas para ter início em 18 de fevereiro, encerrando em 16 de março, exclusivamente pelo site do IADES, sendo necessário pagar taxas entre R$ 90 e R$ 130, a depender do cargo, ou solicitar a isenção no tempo hábil.

Entre as duas etapas do processo estão as quatro fases eliminatórias e classificatórias, enquanto a segunda se consiste na avaliação de títulos e experiência profissional, com caráter classificatório.

No ato da inscrição, os candidatos poderão escolher entre Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília para realizar a prova objetiva, marcada para o dia 27 de abril, contendo questões de Conhecimento Geral e Conhecimento Específico.