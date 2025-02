PRF fecha o cerco contra motociclistas e dezenas de veículos são apreendidos

Operação faz parte dos preparativos para o Carnaval, quando acidentes envolvendo motocicletas são ainda mais frequentes

Thiago Alonso - 04 de fevereiro de 2025

Operação foi realizada na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Mais de 20 motocicletas foram apreendidas após fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizadas na manhã desta segunda-feira (03), na BR-153, como parte dos preparativos para o Carnaval.

Nomeada como Operação Duas Rodas, a ação abordou cerca de 142 motociclistas, sendo que 113 deles foram notificados por irregularidades que incluem documentação vencida, condutores inabilitados ou com CNH suspensa.

A ausência de equipamentos obrigatórios, como pneus ‘carecas’ e falta de retrovisores, também esteve entre as autuações verificadas pelos agentes.

Ainda segundo a PRF, dezenas de veículos foram apreendidos durante um período de cerca de duas horas. Ao final do dia, o total de apreensões chegou a 24 ocorrências, enquanto 22 condutores não habilitados foram identificados.

A ação teve como objetivo fiscalizar as rodovias para o feriado de Carnaval, período em que esses eventos costumam ser ainda mais frequentes.

Segundo a PRF, nos últimos cinco anos, somente dentro do perímetro urbano de Goiânia, foram registrados 829 acidentes envolvendo motocicletas. Destes, 42 resultaram em mortes, além de 950 vítimas feridas, sendo que 300 ficaram em estado grave.

No âmbito estadual, mais de 260 condutores perderam a vida durante o mesmo período, com 25% de todas as mortes no estado ocorrendo na BR-153, na Região Metropolitana de Goiânia – número que representa um terço de todas as ocorrências envolvendo motocicletas.

De acordo com a corporação, as principais infrações incluem circulação entre veículos nos corredores, falta de distância segura, ausência de sinalização ao mudar de faixa, excesso de velocidade e conversões irregulares.

