Atendimentos da Central do IPTU em Goiânia terão início na próxima segunda (10)

Espera-se que quase 7 mil contribuintes passem pelos locais disponíveis

Paulo Martins - 07 de fevereiro de 2025

Atendimento para pagamento do IPTU em Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Na próxima segunda-feira (10), a Prefeitura de Goiânia começa a disponibilizar atendimentos para esclarecer as dúvidas e negociar débitos ligados ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025.

Uma estrutura já está montada no Paço Municipal, localizado no Park Lozandes, e outra na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc), na Rua 19, Setor Central. O horário de atendimento vai ser das 08h às 17h.

O objetivo de promover duas centrais de atendimento partiu do pressuposto de que são esperados quase 7 mil contribuintes. Diante disso, a população terá acesso a profissionais capacitados para esclarecer questões ligadas a emissões de boletos e ao cálculo da composição de imposto.

Já os pagamentos poderão ser efetuados por meio de cartões, boleto ou também via QR Code para pagamento por Pix. Para emitir o boleto ou o código, basta acessar o site da Prefeitura de Goiânia.

“Nosso desejo é que o cidadão, ao pagar, tenha consciência que o valor está calculado corretamente e não há falhas no lançamento”, afirmou o secretário da Fazenda, Valdivino de Oliveira.

Vale lembrar também que existe a possibilidade de realizar a emissão de guias do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana (ITUs) – que devem ser retiradas presencialmente, já que os Correios não fazem a entrega nos endereços.

Caso haja a necessidade de fazer uma revisão, o cidadão deverá se dirigir até a Prefeitura para um atendimento pessoal. Com essa ação, espera-se que o município arrecade um total de R$ 1 bilhão ao longo de 2025.

