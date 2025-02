Kanye West se declara nazista, racista e intolerante em postagens nas redes sociais

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Kanye West, 47, volta a causar polêmicas com postagens nas redes sociais nesta sexta-feira (7). O rapper, conhecido por suas declarações explosivas, fez afirmações aonde se assume racista, nazista e gordofóbico, trazendo novamente à tona seus posicionamentos.

Além disso, ele voltou a reforçar falas antissemitas que renderam sua suspensão do X, antigo Twitter, em 2022. Também fez críticas à cantora Adele, sem dar maiores explicações sobre o motivo de seu ataque à artista.

Entre os comentários mais polêmicos, Kanye afirmou: “Eu sou nazista” e “Eu amo Hitler”. Também voltou a fazer ataques à comunidade judaica, dizendo que não pretende se desculpar por falas passadas e que continuará expressando suas opiniões livremente.

Além disso, o rapper fez críticas à inclusão de modelos plus size na indústria da moda, afirmando que a representação de corpos diversos incentiva hábitos não saudáveis. Kanye citou Adele como exemplo, insinuando que a cantora seria “peão político” do movimento.

Ele ainda citou a recente polêmica em que sua esposa, Bianca Censori, apareceu nua no Grammy de 2025. “Tenho domínio sobre minha esposa (…) “, disse também não existir motivos para escutar o público, já que ele é bilionário. Ainda afirmou não ter respeito por mais ninguém.

Encerrando a sequência de postagens, declarou: “Não ligo para quantas pessoas você matou ou se foi preso. Ir para a cadeia é fácil. Esses caras venderam drogas e ainda viraram rappers para viver disso.”

As declarações de Kanye reacendem uma série de conflitos que marcaram sua carreira nos últimos anos. Em 2022, perdeu contratos milionários com marcas como Adidas e Balenciaga, além de ser criticado por usar uma camiseta com a frase “White Lives Matter” (Vidas Brancas Importam).