Motorista acusado de causar acidente que matou família anapolina vai a júri popular

Vítimas eram um casal, filha, genro e neto, este último de apenas dois anos

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2025

Fusca ficou completamente destruído após o acidente. (Foto: Reprodução)

Está marcado para a próxima quinta-feira (13), em Anápolis, o Tribunal do Júri que decidirá a pena de Elivan Pereira da Silva – acusado pelo Ministério Público de ter provocado um acidente automobilístico que custou a vida de cinco pessoas, incluindo um bebê, de apenas dois anos.

Conforme a denúncia, o crime aconteceu no dia 23 de abril de 2016, na GO-330, Km 315, na altura do município de Campo Limpo. As vítimas eram o casal Antônio Pedro Cordeiro (54) e Elcina Pereira Cordeiro (44), pais de Laís Pereira Cordeiro (23) e sogros de Lucas da Costa Moura (23). O neto Davi Lucas Pereira Costa (2), também estava no automóvel.

Nos autos, o MP aponta que Elivan, à época com 23 anos, assumiu o risco ao dirigir sob efeito de álcool. Na tragédia, a família estava em um Volkswagen Fusca quando o réu, que pilotava um Volkswagen Fox, em sentido oposto, ziguezagueou na pista, vindo a colidir contra a veículo onde estavam as vítimas. Todos os ocupantes do Fusca morreram, no instante da batida.

O Fox também foi de encontro com outro automóvel, achegando a danificar o veículo.

Após o acidente, Elivan foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado até uma unidade hospitalar. Sob atendimento médico, foi constatado que o réu estava sob efeito de álcool, com o índice de 0,22 miligramas por litro de ar expelido.

A família foi sepultada no Cemitério Municipal Parque, em Anápolis.