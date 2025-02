Por que desligar o micro-ondas da tomada pode economizar mais energia do que você imagina

Se você quer reduzir sua conta de luz, precisa ficar atento

Pedro Ribeiro - 07 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela /YouTube/Canal Joseane Barbosa)

Você já parou para pensar no quanto o micro-ondas pode estar consumindo de energia mesmo quando não está sendo usado?

Muitas pessoas acreditam que, ao deixar o aparelho plugado, mas sem funcionar, ele não gasta nada.

No entanto, isso não é verdade. Esse hábito aparentemente inofensivo pode estar aumentando sua conta de luz sem que você perceba.

O que acontece é que o micro-ondas, assim como muitos outros eletrodomésticos, continua consumindo energia mesmo quando está em modo de espera.

Esse fenômeno é conhecido como “consumo fantasma” ou “standby”.

Os números podem surpreender: dependendo do modelo e do tempo que fica ligado sem uso, o micro-ondas pode representar um consumo considerável ao longo do mês.

E o pior, esse desperdício ocorre sem nenhum benefício real para você.

Se você observar o visor do micro-ondas, verá que ele mantém o relógio aceso o tempo todo.

Esse pequeno detalhe já indica que há um gasto contínuo de energia.

Além disso, alguns modelos possuem sensores e circuitos que permanecem ativos, prontos para responder a qualquer comando imediato.

Tudo isso consome eletricidade, e embora o valor possa parecer pequeno no curto prazo, no final do ano pode fazer uma grande diferença na sua conta de luz.

Agora, imagine quantos aparelhos eletrônicos na sua casa ficam ligados na tomada sem necessidade.

Geladeira e freezer precisam estar sempre conectados, claro, mas micro-ondas, carregadores de celular, televisores e outros dispositivos podem ser desconectados quando não estão em uso.

Tomar esse simples cuidado pode representar uma economia significativa ao longo do tempo.

Como colocar isso em prática?

O ideal é criar o hábito de desligar o micro-ondas da tomada após o uso.

Se achar inconveniente puxar o plugue toda vez, uma boa alternativa é usar uma régua com botão liga/desliga, facilitando o controle do consumo de vários aparelhos ao mesmo tempo.

Pequenas mudanças na rotina podem gerar economia e ainda contribuir para um consumo de energia mais consciente e sustentável.

Portanto, se você quer reduzir sua conta de luz, comece prestando atenção aos aparelhos que ficam ligados sem necessidade.

