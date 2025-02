Anapolina garante vitória no maior campeonato mundial de MMA feminino e mira cinturão

Mayra Cantuária dominou os três rounds da luta e foi a vencedora por decisão unânime

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2025

Anapolina Mayra Cantuária (short azul) levou a melhor contra a israelense Olga Rubin. (Foto: Divulgação)

A lutadora anapolina Mayra Cantuária (@mayracantuaria) não deu descanso para a israelense Olga Rubin, na última edição do Invicta, maior campeonato feminino de MMA, e trouxe mais uma vitória para o país.

Foram três rounds nos quais a brasileira dominou o ringue, na noite desta sexta-feira (07), tanto em pé quanto no chão, sem dar descanso para a adversária. Olga chegou a ser derrubada e perder momentaneamente a consciência ao longo do combate em quatro ocasiões, muito embora o nocaute não tenha ocorrido.

Em entrevista ao Portal 6, a treinadora de Cantuária, Jenifer Freitas (@jeniferdemolicao), se mostrou bastante feliz com o resultado, com a vitória vindo na forma de decisão unânime por parte dos juízes.

“Mostrou muita garra, mostrou a trocação afiadíssima. Tanto em pé quanto no chão. Em todos os rounds a menina [Rubin] caia e levantava”, comentou.

Parte do card principal da noite, Cantuária também surpreendeu a banca de apostas. No jogo, a israelense era a favorita da noite, com 86% da banca a favor de Rubin. A brasileira, porém, pareceu não muito interessada nos números, quebrando as expectativas do evento, contou Jenifer.

Agora, o próximo passo é ter em mãos o cinturão da categoria 61, atualmente em posse da curitibana e ex-UFC Jenifer Maia. Embora nenhuma data esteja fechada ainda, a previsão é de que o embate entre a anapolina e a campeã aconteça em junho.