Goiás com alerta para tempestades; confira a previsão do tempo completa

Combinação de calor e umidade favorece formação de chuvas

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2025

Boletim do Cimehgo aponta que regiões serão afetadas (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira (10), os goianos devem estar preparados para a possibilidade de lidarem com tempestades de 20 a 30 mm/h ou 40 mm/dia, com rajadas de vento de 50 km/h, com destaques para a região Sudoeste e o Oeste do estado.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), emitida em boletim divulgado neste domingo (09).

Com relação aos municípios, Jataí, Rio Verde e Luziânia devem registrar os maiores volumes pluviométricos, de 10 mm. Logo na sequência, aparecem Goiânia, Itumbiara, Ipameri, Santa Helena, Americano do Brasil e Colinas do Sul, com 7 mm.

Seguindo, com 5 mm, estão Anápolis, Porangatu, Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Nova Aurora, Formosa, Cristalina, Ceres, Goianésia, Iporá, Araguapaz, Aruanã, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis, Cocalzinho e Britânia. Por fim, Davinópolis, Rubiataba e Flores de Goiás devem registrar 2 mm.

Se tratando de temperaturas, o Cimehgo apontou para máximas elevadas no estado, com as médias no Norte e Oeste goianos variando entre 22 °C e 36 °C; entre 19 °C e 33 °C no Sudoeste e Sul; 17 °C e 33 °C no Leste e 19 °C e 34 °C na região Central.