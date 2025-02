Homem morre com sinais de espancamento após participar de festa em Goiânia

Caso ocorreu em uma festa chamada "Las Vegas Bar" no Bairro Jardim Curitiba em Goiânia

Paulo Martins - 12 de fevereiro de 2025

Local onde a vítima permaneceu internado durante os 17 dias. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, morreu na noite desta terça-feira (11) com sinais de espancamentos. Ele estava internado desde o dia 25 de janeiro no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Na ocasião, ele foi encontrado no Bairro Jardim Curitiba e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para a unidade hospitalar.

Na data, a Policia Militar (PM) compareceu no HUGOL na madrugada do dia 25 de janeiro afim de verificar uma possível situação de agressão, que ocorreu em uma festa chamada “Las Vegas Bar”, em Goiânia.

A PM manteve o primeiro contato com a vítima e constatou que estava consciente, sem riscos de vida

e aparentemente sem lesões graves. Questionado sobre o que aconteceu, o homem, que demonstrava sinais de embriaguez, não soube relatar o que houve. Ele foi orientado a entrar em contato com os policiais caso se lembrasse de algo.

Horas depois, a irmã da vítima compareceu na Central de Flagrantes informando o desaparecimento dele – onde foi informada que ele havia sido levado para o HUGOL.

Ele ficou no hospital durante um período de 17 dias e nesta terça-feira (11) por volta das 19h foi constatada a sua morte – diagnosticada como acidenta.

