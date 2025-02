Empresa fabricante de produtos estéticos em Anápolis é alvo de operação da Anvisa

Ela é responsável por abastecer clínicas de estética em todo o país

Karina Ribeiro - 13 de fevereiro de 2025

determinou a proibição da importação e comercialização de determinados lotes do leite em pó. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se deslocaram à Anápolis para apurar possíveis irregularidades em uma empresa de grande porte – responsável por fabricar ‘dispositivos médicos’ utilizados para abastecer clínicas estéticas de todo o país.

Batizada de “Estética com Segurança”, a operação conta com integrantes da Vigilância Sanitária Municipal. A fiscalização começou no início da manhã da terça-feira (11) e continua em andamento em função do tamanho da empresa.

Relatórios de inspeção serão confeccionados ao final do trabalho e, conforme a Anvisa, a depender da autuação, a empresa pode ser penalizada com advertência até cancelamento de autorização e licença.

Vale ressaltar que empresas do setor de estética localizadas em Anápolis poderão ser incluídas na rota da fiscalização federal outras .

A Anvisa alerta ainda sobre o risco em contrair infecção ou outras doenças caso a clínica não siga orientações adequadas de uso.