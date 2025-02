Motorista de aplicativo avalia preços do combustível da mesma rede: “é discrepante demais”

Seguidores de outras regiões de Goiás e até outros estados deram palpite sobre assunto

Paulo Roberto Belém - 13 de fevereiro de 2025

Lucas Dias é influenciador do @uberhistorias (Foto: Captura/Instagram)

Um influenciador que produz conteúdos ligados à rotina dos motoristas de aplicativo, publicou no Instagram @uberhistorias, um vídeo no qual se demonstra revoltado com o preço do combustível na rodovia que liga Goiânia a Brasília.

Em um posto de bandeira Ipiranga, Lucas Dias comparou os preços que encontrou. “A gasolina lá em Goiânia tá a mais de R$ 6 e aqui R$ 5,79 e o etanol a R$ 3,79”, divulgou, considerando a situação “surreal”. “Tô completando o tanque aqui, mas a diferença é discrepante demais”, avaliou.

Seguidores do influenciador comentaram a situação. Um do Sudoeste do estado demonstrou também ficar na dúvida por que o valor da capital é maior.

“Em Rio Verde onde a gasolina vem de Goiânia os valores são completamente inferiores, passei um final de semana em Goiânia e senti um pouco no bolso. Já que estava acostumado com os valores de RV”, disse.

Outro que mora além do posto em que Lucas gravou, em Brasília, divulgou os preços atuais de lá. “Na média R$ 6,49 gasolina”, informou.

Um terceiro, de outro estado, revelou preços bem superiores ao do posto avaliado e também aos de Goiânia. “Aqui em Petrolina-Pe: R$7,19 gasolina R$5,29 etanol”, comentou.

Assista: