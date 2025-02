‘Ainda Estou Aqui’ fica sem o Bafta, que premia ‘Emilia Pérez’ em filme estrangeiro

Folhapress - 16 de fevereiro de 2025

Karla Gascon dá vida à personagem título de “Emília Perez”. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “Ainda Estou Aqui” perdeu o Bafta de melhor filme em língua estrangeira, neste domingo (16). O prêmio é o mais importante do cinema britânico, e acabou privilegiando o candidato da França, “Emilia Pérez”.

Também concorriam à estatueta o alemão “A Semente do Fruto Sagrado”, o irlandês “Kneecap” e o indiano “Tudo o que Imaginamos como Luz”.

Apesar de ter festa marcada apenas para as 16h do horário de Brasília, o Bafta divulgou uma lista com premiados que não serão anunciados em sua transmissão ao vivo. No Brasil, é possível acompanhar a premiação pelo streaming Max ou pelo canal fechado TNT.

A votação para o Bafta abriu antes de “Emilia Pérez” ser tragado por polêmicas envolvendo, principalmente, sua protagonista, Karla Sofía Gascón. Isso quer dizer que o prêmio deste domingo não indica necessariamente que o musical francês é o favorito ao Oscar de melhor filme internacional, no qual “Ainda Estou Aqui” tem boas chances.

Nos últimos anos, a premiação britânica tem ganhado distância de sua equivalente americana, indicando e premiando filmes e artistas que nem sempre se repetem nas listas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Walter Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui”, já conquistou prêmios Bafta para o Brasil em outras duas ocasiões, por “Central do Brasil” e “Diários de Motocicleta”.