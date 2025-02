“É preciso que o ex-prefeito Roberto Naves seja responsabilizado”, defende vereador sobre endividamento de Anápolis

Com o gesto, a base governista e a oposição se juntam e fazem coro, pedindo a responsabilização da gestão passada

Samuel Leão - 17 de fevereiro de 2025

Rimer Jules fez a fala na Câmara. (Foto: Allyne Laís)

O vereador Rimet Jules (PT) usou a tribuna, nesta segunda-feira (17), para cobrar a responsabilização de Roberto Naves (Republicanos) pelos atos feitos durante a gestão.

Em tom controlado, ele relembrou o período que chamou de “paralisia administrativa e crise de gestão”, nos últimos 08 anos.

“É preciso que Roberto Naves preste contas, e seja devidamente responsabilizado”, disparou.

No discurso, Rimet ainda citou contratos milionários com as OS’s, apontando que devem ser verificados e rompidos pelo prefeito Márcio Corrêa (PL).

