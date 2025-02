Fotógrafa desabafa aos prantos ao narrar episódio vivido por filho autista em condomínio de Anápolis

Profissional diz ter comprovado a situação em imagens de segurança e conta que outra mãe envolvida negou as acusações

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2025

Fotógrafa compartilhou imagem das câmeras de segurança pelo Instagram. (Foto: Reprodução)

A fotógrafa Miriam Salviano, conhecida em Anápolis pelo trabalho focado em gestantes e recém-nascidos, foi a público na tarde desta segunda-feira (17) para desabafar sobre uma situação vivida pelo filho autista no condomínio onde vivem, no bairro Jardim das Américas, região Norte da cidade.

Em vídeos publicados no Instagram, a profissional aparece aos prantos relatando que o filho, de 10 anos, vem sofrendo injustiça há tempos, por parte dos amigos mais velhos que tem no condomínio.

Dessa vez, ela conta que o menino saiu para jogar futebol na quadra, no domingo (16), mas que teria passado apenas meia hora no local e logo voltado ao apartamento, chorando.

Segundo a mãe, o filho teria relatado que diversas crianças estavam andando de bicicleta e patinete na quadra, atropelando-o, passando por cima dos cones colocados por ele no espaço e o impedindo de jogar.

A fotógrafa também diz que teria descido para tirar satisfação com as crianças, que teriam negado as ações. Ao conversar especificamente com uma das mães, pedindo que ela verificasse a situação, a outra mulher teria sido rude.

“Falou que o problemático do condomínio era o meu filho, que o filho dela nunca teve uma notificação”, afirmou. Diante disso, a profissional teria pedido para checar as imagens das câmeras de segurança, que mostrariam o momento em que as outras crianças estariam perseguindo o filho dela.

A fotógrafa também relata ter entrado em contato com a síndica do prédio, que teria dito que desentendimento entre crianças é responsabilidade dos pais, isentando o condomínio da situação.

Nos vídeos, ela também faz um apelo a outras mães: “aprenda a educar seu filho. Quando a mãe de algum coleguinha tentar te alertar, abre os olhos”, pediu.