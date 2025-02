Se você está esperando o momento certo para trocar de smartphone, essa é a sua chance. A Samsung anunciou uma oferta exclusiva no Galaxy S24, com desconto de 40%, tornando o modelo um dos melhores custo-benefícios do mercado.

Confira mais detalhes abaixo e garanta o seu antes da oferta acabar:

Samsung Galaxy S24 – Preto 40% DESCONTO 256GB de memória e 8GB RAM

Processador Exynos 2400

Galaxy AI

Câmera Tripla de 50MP

Tela Infinita de 6.2 polegadas

Bateria de 4000mAh Ir à Loja