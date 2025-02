Herdeiros de Michael Jackson criticam leilão de fitas com músicas inéditas

Espólio do artista entende a iniciativa do site Gotta Have Rock and Roll como uma “triste tentativa de um site de leilões em enganar o público”

Folhapress - 19 de fevereiro de 2025

Cantor americano morreu em 2009 (Foto: Reprodução/Instagram

(FOLHAPRESS) – Os herdeiros de Michael Jackson iniciaram uma disputa contra uma casa de leilões que pretende abrir lances para fitas inéditas do cantor.

O espólio do artista entende a iniciativa do site Gotta Have Rock and Roll como uma “triste tentativa de um site de leilões em enganar o público”. A informação é do TMZ.

O material em questão é composto por duas fitas com 12 supostas faixas inéditas, nas quais Jackson teria trabalhado ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990, pouco antes do lançamento de seu álbum “Dangerous”, de 1991.

Segundo os herdeiros de Jackson, as fitas não passam de cópias das gravações originais, detidas por eles, e os compradores das fitas não teriam o direito de reproduzi-las ou tocá-las publicamente. Isso tornaria as fitas cassete ainda mais valiosas, afirma Dylan Kosinski, presidente da Gotta Have Rock and Roll.

A casa disponibiliza as fitas com um lance inicial de US$ 85 mil, na expectativa de que o preço final de venda acabe entre US$ 150 mil e US$ 200 mil.

O produtor Bryan Loren, com quem Jackson gravou as músicas, teria sido o responsável por passar as cópias aos organizadores do leilão, que não adiaram a abertura dos lances que se iniciou nesta quarta-feira (19).