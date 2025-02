Preta Gil diz que não consegue sentar e pede retirada de dreno

Ela afirmou que vai ficar “muito feliz” se o médico retirar o item

Folhapress - 19 de fevereiro de 2025

Artista usou as redes sociais para contar sobre o que está passando (Foto: Captura/Instagram)

FOLHAPRESS – Preta Gil, 50, disse que tem enfrentado dificuldades para ficar sentada em meio ao tratamento contra câncer, especialmente por causa de um dreno colocado em seu cóccix.

Cantora contou que não tem conseguido ficar em uma posição confortável devido o dreno, que causa incômodo.

“Fiz fisioterapia, agora estou esperando dar a hora da minha terapia. Doutor Fred vem aqui ainda hoje e talvez ele tire um dreno”, declarou nos stories de seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (19).

Ela afirmou que vai ficar “muito feliz” se o médico retirar o dreno. “É em um lugar que dói muito, o cóccix. Então não consigo sentar. Na verdade, não estou podendo sentar mesmo porque tem os pontos no bumbum. Aí fica sempre assim, de ladinho”.

Preta recebeu alta hospitalar após passar quase dois meses internada para a retirada de tumores. Recentemente, ela, que tem dado continuidade ao tratamento em sua casa, disse que está em fase de readaptação e que ainda não aprendeu como controlar a dor.

“No hospital estava tudo no esquema. Tenho dor e não sei como controlar. Antes era só tomar um remédio na veia que melhorava. Tudo isso requer paciência, e a vinda para casa é uma etapa muito importante”.

Artista também precisará viajar para Nova York, nos Estados Unidos, para uma outra etapa do tratamento. “Não acabou o tratamento.

Em abril, eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, medicamentos que estão em etapa final de estudos”, explicou em entrevista ao Fantástico, no domingo (16).

Preta foi diagnosticada com câncer em 2023, fez tratamento, ficou curado, mas a doença voltou em agosto de 2024.

Na ocasião, a cantora explicou que a doença havia voltado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.