Moradora de Anápolis denuncia ter cano estourado jorrando água por mais de 15 horas, após manutenção da Saneago

Problema teve início durante a madrugada e segue até agora sem resolução

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2025

Cano estourou durante a madrugada, mas problema continuou até à noite. (Foto: Acervo pessoal)

Um cano estourado causou problemas a uma moradora do bairro Santa Isabel, região Norte de Anápolis, durante esta quinta-feira (20). Isso porque o cano passou mais de 12 horas seguidas espirrando água, sem que o problema fosse resolvido.

Vídeos enviados ao Portal 6 mostram a vazão durante a tarde e expõem que o problema segue até às 20h, com a rua tomada pela água.

Uma vizinha da casa atingida pelo problema contou à reportagem que o inconveniente começou durante a madrugada, aproximadamente às 03h.

Ela explicou que quem mora na residência é uma senhora, e relatou que a Saneago havia realizado uma manutenção no local na tarde desta quarta-feira (19).

A vizinha contou que a cisterna existente na casa já não era utilizada há anos, motivo pela qual a empresa visitou para trocar o hidrômetro.

Poucas horas depois, o cano estourou. A anapolina detalhou ter entrado em contato com a Saneago, para resolver o problema, mas foi informada de que o processo estava em andamento e de que o inconveniente seria consertado em até 24 horas.

Ela também afirmou que, desde o incidente, o registro da casa está fechado, de modo que a moradora está quase sem acesso à água potável, já que o estoque disponível na caixa d’água está se esgotando.

O Portal 6 entrou em contato com a Saneago, que informou que uma equipe será encaminhada ao local ainda nesta quinta-feira, para conter o vazamento.

Quanto ao pagamento da água vazada, a empresa afirmou que os técnicos irão avaliar a situação do consumo de água. Dependendo do local do vazamento, a orientação é de que a consumidora aguarde até a próxima fatura e procure atendimento presencial.

Veja a nota da Saneago na íntegra:

A Saneago informa que uma equipe será encaminhada ao local ainda hoje (20), para conter o vazamento. A Companhia explica que o serviço está no prazo – que é de 24h – considerando que o primeiro Registro de Atendimento foi aberto às 3h37 desta quinta-feira.

Ao chegar no local, os técnicos irão avaliar a situação do consumo de água. Caso o vazamento seja no kit cavalete, após o hidrômetro, a orientação é que a cliente aguarde a próxima fatura e procure o atendimento presencial, para análise do consumo e refaturamento da conta.

