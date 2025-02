‘Euro é mais que US$ 1?’: Veja presidente de Portugal negociar água com ambulante de Brasília

TATIANA CAVALCANTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Conhecido por sua irreverência, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi flagrado negociando o preço de garrafas de água esta semana em Brasília, onde participou de uma série de eventos devido à Cúpula Luso-Brasileira.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um ambulante pede à comitiva portuguesa, ao lado da Catedral de Brasília, “pro pessoal ajudar nós”, ao que Sousa se vira e diz: “eu levo, eu só”. O presidente -chamado de Marcelo em Portugal- pergunta o preço e o vendedor responde: “A água é R$ 5 ou US$ 1. Pequenas empresas, grandes negócios”, brinca o vendedor.

Sousa logo pergunta, segurando uma garrafa. “E em euro?” O ambulante se atrapalha na conversão e pergunta. “Em euro eu não sei, euro é mais que dólar?” O português responde. “É um bocadinho mais que o dólar.”

O presidente de Portugal decide levar cinco águas. Ele devolve a que estava em sua mão e afirma que não quer garrafas molhadas. Mesmo com o aviso do vendedor de que “essa tá quente”, Sousa se abaixa para romper o plástico do fardo e pegar suas garrafas, que ele vai entregando a pessoas próximas.

“O presidente aqui tá pagando [água] pra todo mundo”, diz o vendedor que começa a filmar a cena. Sousa pega uma nota de € 5 e entrega ao vendedor, que responde: “Gracias”.

A viagem de Sousa ao Brasil é uma retribuição da visita de Lula a Portugal em abril de 2023, primeira viagem do brasileiro à Europa neste terceiro mandato. Nesta semana, os dois se encontraram na terça (18).

Quando esteve no Brasil no fim de 2022 para a posse do presidente Lula, Sousa também protagonizou uma cena inusitada em Brasília, quando nadou no lago Paranoá.

Na ocasião, o presidente português estava acompanhado de militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ao realizar seus exercícios aquáticos. Nas imagens é possível ver Sousa dando braçadas. Uma pessoa o acompanhou, e um barco o seguiu durante o trajeto. Ele chegou a fazer uma selfie dentro do lago.

Em 2020, em plena pandemia, Sousa ficou conhecido como herói nacional em Portugal ao ajudar a salvar duas mulheres que estavam se afogando após a canoa delas ter virado. Elas eram puxadas pela correnteza na praia do Alvor, região do Algarve, no sul do país.

“Viraram-se e engoliram muita água. Não eram capazes nem de virar nem de subir para a [canoa] nem de nadar, tal era a força da corrente”, disse à época o presidente que estava em férias, de acordo com o site Euronews.