Prefeitura de Goiânia disponibiliza mais de 2,3 mil vagas para creches; veja quem tem direito

Secretaria espera conseguir mais 10 mil novas matrículas neste semestre para acabar com a lista de espera

Paulino Henjengo - 21 de fevereiro de 2025

Prefeitura aumenta a quantidade de vagas para a Educação Infantil (Foto: Divulgação / SME).

A falta de vagas nas instituições de ensino infantis de Goiânia começa a caminhar para a mitigação do problema. Nesta sexta-feira (21), a Secretaria Municipal de Educação (SME) revelou, após pesquisa, a disponibilidade de 2.342 novas oportunidades na Educação Infantil.

As crianças de 0 a 3 anos poderão contar com 1.385 disponibilidades, enquanto 957 serão destinadas à pré-escola, que atende alunos de 4 e 5 anos.

A SME dividiu as vagas remanescentes nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da capital, que serão destinadas às famílias que se encontram na lista de espera das unidades. Os contatos com os pais ou responsáveis serão feitos pelo próprio órgão público – por meio de telefonemas ou mensagens de WhatsApp.

A maior concentração de vagas está no Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Odete Augusta de Brito, com 120, sendo distribuídas 48 para crianças de 2 e 3 anos, 37 delas foram destinadas para os de 4 anos e as 35 restantes para os de 5 anos.

O Cmei Jardins do Cerrado I é uma dos pontos que já conta com 31 vagas disponíveis, distribuídas entre as turmas de 1, 2 e 3 anos. Já no Cmei Vila Legionárias, próximo ao Parque das Laranjeiras, a turma de 3 anos possui 7 oportunidades.

“Quando não há disponibilidade na instituição desejada pela família, oferecemos vagas em unidades com disponibilidade dentro de um raio de até três quilômetros. Por isso, é fundamental que os responsáveis mantenham seus contatos atualizados no cadastro antecipado”, explica o secretário executivo da SME, Jaime Ricardo Ferreira.

Ampliação de vagas

Uma das ações criadas para promover as ampliações das vagas foram as parcerias feitas com as entidades filantrópicas e do terceiro setor. Entre as associações estão a Irradiação Espírita Cristã, o Ministério Terra Fértil, a Igreja Videira, o Tribunal de Contas de Goiás e outras.

A Prefeitura espera adquirir vagas na rede privada com fins lucrativos, o objetivo principal é o de conseguir mais 10 mil novas matrículas neste semestre e acabar com a lista de espera, que atualmente conta com 4 mil crianças.