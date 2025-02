Câmara de Goiânia cria duas novas frente parlamentares; saiba quais são

Vereador argumentou que as políticas que lidam com as pessoas com deficiência (PcDs) chegam à pessoa idosa, citando como exemplo a questão da mobilidade

Samuel Leão - 24 de fevereiro de 2025

Plenário da Câmara de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Câmara de Goiânia aprovou a criação de duas novas frentes parlamentares, que irão tratar da pessoa idosa e das pessoas com doenças raras.

Aprovadas nesta segunda-feira (24), os projetos foram apresentados pelo vereador Willian Veloso (PL).

“Fortalecemos a Casa, no sentido de deliberações acerca de importantes temas relacionados à pessoa com deficiência e à pessoa idosa”, expressou.

Ele ainda frisou que, na maioria, as políticas que lidam com as pessoas com deficiência (PcDs) chegam à pessoa idosa, citando como exemplo a questão da mobilidade e de novas políticas públicas.

Após a conclusão da criação, ações efetivas devem partir das frentes e atender às respectivas populações.