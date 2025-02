Ladrões usam cartão roubado para comprar bilhete premiado de R$ 3 milhões

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Dois ladrões na França usaram um cartão roubado para comprar um bilhete de loteria premiado no valor de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões). A vítima do roubo, Jean-David E., propôs que os criminosos dividam o prêmio com ele, que ainda não foi resgatado.

Jean-David E. descobriu no início de fevereiro que sua mochila havia sido roubada do carro em Toulouse, no sul da França. Entre os itens levados estavam cartões bancários e documentos pessoais. Após bloquear os cartões, ele descobriu que um deles havia sido usado para comprar um bilhete de loteria premiado em uma loja local.

Jean-David registrou uma queixa na polícia, mas está disposto a retirá-la se os ladrões se apresentarem para dividir o prêmio. Ele argumenta que, sem os criminosos, o bilhete premiado nunca teria sido comprado.

Sem eles, ninguém teria ganhado Jean-David à emissora France-2

O bilhete ainda não foi resgatado, e os ladrões correm o risco de serem presos. A vítima espera que eles apareçam para fazer um acordo antes que o prazo expire.

O advogado de Jean-David, Pierre Debuisson, lançou um apelo nacional pedindo que os ladrões entrem em contato para negociar a divisão do valor.

Vocês não arriscam nada… nós compartilharemos com vocês. E vocês poderiam mudar suas vidas Debuisson

Os ladrões, no entanto, correm o risco de serem presos se forem identificados. A operadora da loteria francesa, FDJ (La Française des Jeux), informou que o bilhete ainda não foi resgatado. Promotores podem tentar confiscar o prêmio, considerando-o um ganho obtido ilegalmente.