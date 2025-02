Mariah Carey se apresentará em show ambiental em palco flutuante sobre rio do Pará

Cantora irá se apresentar sobre um palco flutuante em formato de vitória régia, atravessando as águas do rio Guamá

Folhapress - 24 de fevereiro de 2025

Cantora se apresentará no Pará (Foto: Reprodução/Instagram)

(FOLHAPRESS) – A cantora Mariah Carey fará uma apresentação em Belém, no Pará, como parte do projeto “Amazônia Para Sempre”, organizado pela Rock World, empresa responsável pelo Rock in Rio e o The Town. A cantora irá se apresentar sobre um palco flutuante em formato de vitória régia, atravessando as águas do rio Guamá.

“Estou animada, mas um pouco assustada. Porque… Não sei, vou estar no meio do rio, e não sei o que vai aparecer. É um pouco aterrorizante”, afirmou a atriz. As cantoras paraenses Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara se apresentarão antes de Carey, na mesma ocasião.

Helder Barbalho (PMDB-PA), governador do Pará, disse que Ivete Sangalo também deve participar do evento. De acordo com o programa Fantástico, o show não será aberto ao público, mas deverá ser transmitido ao vivo pelo Multishow.

Carey já havia sido confirmada como atração do The Town 2025, em que se apresentará na noite do dia 13 de setembro, no palco Skyline, em São Paulo.