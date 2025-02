Cantor Dilsinho é a primeira atração confirmada da tradicional Feijú, em Goiânia

Evento acontecerá no dia 26 de abril, no Espaço Dois Ipês, em Goiâia

Paulino Henjengo - 25 de fevereiro de 2025

Dilsinho é dono dos hits como “Péssimo Negócio”, “Trovão” e “Refém” (Foto: Reprodução /Instagram)

A Feijú, evento goiano que reúne gastronomia e entretenimento, está de volta com a 2ª edição, que acontecerá no dia 26 de abril, no Espaço Dois Ipês, em Goiânia. O cantor Dilsinho é a primeira atração confirmada.

O artista é um dos principais nomes do pagode nacional, a festa contará com um show exclusivo dele. O cantor de voz marcante e responsável pelos hits como “Péssimo Negócio”, “Refém” e “Trovão”, irá animar o público durante o evento.

Além da boa música, a festa contará com open bar premium, open food de feijoada e muita diversão.

A abertura dos portões está prevista a partir das 16h. Os ingressos para o sexo masculino custam R$ 400 e, para o feminino, o valor é de R$ 200.

Para participar, os interessados deverão acessar o site do evento.