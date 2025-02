Principal jornal americano aposta na vitória de Fernanda Torres no Oscar

New York Times também acredita que o filme "Ainda Estou Aqui" irá ganhar a categoria de Melhor Filme Internacional

Folhapress - 27 de fevereiro de 2025

Fernanda Torres é a protagonista de ‘Ainda Estou Aqui’. (Foto: Divulgação/Sony Picture)

New York Times, o principal jornal norte-americano, aposta na vitória de Fernanda Torres no Oscar.

O jornal aposta que a atriz brasileira levará a estatueta de Melhor Atriz para casa no próximo domingo (2). “[Demi] Moore fez discursos de retorno emocionantes ao receber os principais prêmios no SAG, Critics Choice e no Globo de Ouro. [Mikey] Madison se destacou no BAFTA e no Independent Spirit Awards, e ela lidera o filme que provavelmente ganhará o prêmio de melhor filme. E então há Torres, que estrela o filme brasileiro ‘Eu Ainda Estou Aqui’: vale a pena ser a última concorrente que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos dos membros da Academia que estão apenas agora conhecendo seu filme.

Com as coisas tão próximas entre Moore e Madison, me pergunto se os eleitores não serão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceira via. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer”, diz a análise.

O New York Times também acredita que o filme “Ainda Estou Aqui” irá ganhar a categoria de Melhor Filme Internacional. “Em dado momento, ‘Emilia Pérez’ tinha essa categoria completamente garantida, Mas com esse filme em dificuldades, é ‘Ainda Estou Aqui’ que está ganhando força no final entre os eleitores”, afirma.

Já na categoria de Melhor Filme, na qual “Ainda Estou Aqui” também está concorrendo, o jornal aposta em outro vencedor. Para o New York Times, “Anora”, de Sean Baker, estrelado por Mikey Madison, será o grande vencedor da noite na categoria principal.