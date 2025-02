Um a cada quatro anapolinos faz parte da ‘elite intelectual’

Maioria dos formados no ensino superior se identificavam como brancos, enquanto apenas 5,9% se declararam pretos

Davi Galvão - 27 de fevereiro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Sousa/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Um a cada quatro anapolinos já podem ser considerados da “elite intelectual”, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações, obtidas através do Censo 2022, apontam que, dos 257.502 residentes em Anápolis com mais de 25 anos, 61.862 possuem graduação no Ensino Superior.

Isso significa que 24,02% dos anapolinos, neste recorte, concluíram a faculdade – sendo que, destes, 50,8% se identificavam como brancos, 42,7% como pardos e apenas 5,9% como pretos.

Esses números também deixam a cidade em um cenário ligeiramente melhor do que quando comparado ao estado.

Em Goiás, são 4.562.087 pessoas com mais de 25 e destas, 879.270 possuem graduação no ensino superior, representando 18,08% dos goianos a partir desta faixa etária.