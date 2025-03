Forma prática de economizar ao usar a máquina de lavar

Esse detalhe tão simples evita que seu aparelho estrague e gaste com manutenções indevidas

Magno Oliver - 02 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ Sheylinha Fica A Dica)

As pessoas costumam achar que usar a máquina de lavar é uma atividade simples, mas, na verdade, é um processo complexo. Acontece que qualquer simples erro pode comprometer a limpeza e estrutura das peças.

A máquina de lavar é um eletrodoméstico muito necessário, mas que precisa de cuidados e manutenções assim como todo equipamento doméstico.

Manter ela em boas condições de limpeza e funcionamento não é nada fácil. Esse cuidado garante o bom funcionamento e evita gastos desnecessários com consertos ou substituições de peças.

Com a correria do cotidiano, as pessoas só pensam em usar a máquina de lavar e esquecem de fazer as devidas manutenções. Isso acaba comprometendo a eficiência da lavagem, além de aumentar o consumo de energia elétrica.

Os problemas vão se acumulando e a máquina de lavar vai, aos poucos, reduzindo a vida útil de forma mais breve possível.

Existe uma forma prática de economizar ao usar a máquina de lavar com ingrediente simples como vinagre branco e bicarbonato de sódio. Assim, eles substituem produtos químicos caros e garantem um bom desempenho do equipamento.

Para ajudar a poupar o bolso um pouquinho, essa misturinha vai ajudar a remover impurezas, prevenir o acúmulo de resíduos e a proliferação de fungos e bactérias.

Sem contar que o uso dessa misturinha caseira evita odores desagradáveis e melhora a qualidade da lavagem de roupa na máquina.

O primeiro passo é esvaziar o tambor da máquina de lavar e colocar uma xícara de vinagre branco para eliminar os resíduos de sabão e sujeira acumulada das roupas.

Feito isso, você vai acrescentar bicarbonato de sódio no compartimento de sabão para remover manchas difíceis e também neutralizar odores.

Por fim, fazendo isso, você vai reduzir os custos de manutenção da máquina de lavar e também o consumo de água e produtos de limpeza.

