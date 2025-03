Intervenção no Meia Ponte: quase 400 bairros em Goiânia e Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água nesta semana

Intervenção no Meia Ponte: quase 400 bairros em Goiânia e Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água nesta semana

Instituição disponibilizará caminhões pipa para abastecer os hospitais e as Unidades Básicas de Saúde

Paulino Henjengo - 02 de março de 2025

Saneago promove melhorias no Sistema Maia Ponte (Foto: Divulgação/Saneago)

A Saneago está executando obras de ampliação no sistema de abastecimento de água na região noroeste de Goiânia. Ao todo, um total de 391 bairros da capital e Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água nos dias 07 e 08 de março.

A empresa ressalta que a execução dos serviços será feita no Jardim Curitiba, no entanto, o bombeamento de água deverá ser desligado na sexta-feira (07), a partir das 18h. A retomada será gradual e deverá acontecer no sábado (08) a partir das 12h.

Para minimizar o impacto, a maioria dos serviços vai ser realizado no final de semana. Por essa razão, as regiões de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira e Trindade, atendidas pelo Sistema Meia Ponte, enfrentarão a falta de água.

Quando o bombeamento for interrompido, o abastecimento não será comprometido, o que significa que a população ainda poderá ter acesso à água, mesmo durante a interrupção.

De igual modo, quando o bombeamento for reiniciado, o abastecimento não volta ao normal instantaneamente, pode haver um tempo de espera até que a água comece a fluir normalmente novamente.

A normalização do fornecimento de água tratada dos bairros afetados está prevista para para acontecer na noite do dia 09 de março.

Diante disso, a Saneago pede que a população faça o consumo consciente da água que será armazenada nas caixas d’água até que se resolva a situação de modo geral.

A instituição disponibilizará caminhões pipa para abastecer os hospitais e as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Mais informações, consulte a página da internet da Saneago.