Idoso que vivia acamado por conta de AVC morre após casa pegar fogo, em Caldas Novas

Vítima chegou a ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu

Davi Galvão - 04 de março de 2025

Idoso havia passado por um AVC e tinha a mobilidade reduzida. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 72 anos, morreu após a residência onde morava pegar fogo, em Caldas Novas. Ele chegou a ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A tragédia aconteceu nesta segunda-feira (03) e a vítima fatal foi identificada como Delvani Felix Monteiro.

As autoridades foram notificadas de que populares teriam conseguido tirar a vítima do interior da residência e encaminhado-o ao hospital, com diversas queimaduras de terceiro grau, onde veio a óbito.

O Portal 6 apurou que Delvani anteriormente já havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, por conta disso estava acamado e com mobilidade reduzida.

Ainda não se sabe como as chamas começaram e o caso será investigado pelas autoridades.