Uma pessoa morre e 14 são feridas após tiroteio durante Carnaval em MG

Uma pessoa morreu e pelo menos 14 ficaram feridas após uma briga generalizada durante o Carnaval na madrugada de hoje, em Rio Pomba (243 km de Belo Horizonte), na zona da mata mineira.

Uma mulher de 25 anos morreu. Ainda não há informações sobre a causa da morte, mas há relatos de disparados de arma de fogo na confusão. O estado de saúde dos demais feridos ainda não foi divulgado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram correria e pessoas sendo carregadas. O UOL tenta contato com a Prefeitura para entender se a programação de Carnaval do município vai seguir normalmente.

Ocorrência ainda está em andamento, segundo PM de Minas Gerais. Os policiais estão fazendo diligências para esclarecer os fatos. As apurações iniciais indicam que houve uma briga generalizada na praça central da cidade.

Dois homens foram presos em um carro no município vizinho de Ubá (40 km de Rio Pomba). Eles têm antecedentes criminais, inclusive acusações por homicídio, segundo informações do capitão Rafael Veríssimo, que concedeu entrevista à rádio Itatiaia nesta manhã. Também foram apreendidas munições e uma pistola, que teria sido usada no crime.