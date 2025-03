Manicure usa bisturi para atacar cliente que reclamou do serviço e pediu dinheiro de volta

Discussão verbal escalonou para agressões físicas, e suspeita acabou presa

Natália Sezil - 05 de março de 2025

Suspeita foi presa após utilizar bisturi em ataque. (Foto: Reprodução)

Uma manicure foi presa, suspeita de esfaquear uma cliente, de 28 anos, após a jovem reclamar de um procedimento nas unhas. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (03), em um salão de beleza no Setor Central de Rio Verde, no Sul goiano.

De acordo com a funcionária, de 41 anos, a confusão teria começado quando a vítima começou a discordar de um serviço que já havia sido prestado, dizendo não ter gostado do resultado e pedindo o dinheiro de volta.

Insistindo na devolução, a cliente teria pegado um secador de cabelo do estabelecimento, para levá-lo. Isso teria feito com que as duas mulheres começassem as agressões.

Inicialmente, a briga teria sido contida dentro do salão, mas teria recomeçado do lado de fora do comércio.

Durante o intervalo entre os dois momentos, a manicure teria pegado um bisturi, utilizado no tratamento de pés, para supostamente se defender.

A vítima foi acertada na lateral do abdômen. Segundo informações do G1, ela foi acompanhada ao hospital em seguida, onde realizou exames e recebeu alta no mesmo dia.

Já a manicure foi presa pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (05). Apesar do que ela alega, a hipótese de defesa ainda deve ser investigada pela Polícia Civil (PC), que fica responsável por apurar o caso.