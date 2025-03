Previsão do tempo em Anápolis para o mês de março

A partir da segunda semana do mês, anapolinos poderão lidar com menos umidade e mais calor

Davi Galvão - 05 de março de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Sousa/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Os anapolinos ainda podem esperar chuvas ao menos até esta sexta-feira (07), que têm mais chances de virem nos finais das tardes e em baixo volume.

Foi como detalhou em entrevista ao Portal 6, o climatologista e professor da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), Eduardo Argolo. Ele alertou para a possibilidade de precipitações mais concentradas em pontos específicos, mas que seriam uma exceção.

“Se você pensar em todo o território, seriam de volume baixo, mas como a gente tá no verão, com calor e umidade, pode acontecer alguma mais pesada […] Se você for pensar em todo o território, pode ser que em algumas partes não recebam chuva”, explicou.

Porém, a partir da segunda semana do mês, os moradores do município devem se preparar para um tempo mais seco e quente – com umidade que deve variar entre 35 a 40%, o que, apesar de não ser o ideal, não representa nenhum estado calamitoso, segundo o especialista. Aliado a isso, a expectativa é de que as temperaturas elevem.

O especialista explicou que Anápolis deverá sofrer as consequências de um bloqueio atmosférico, que irão se apresentar de forma progressiva.

Por enquanto, os efeitos ainda não chegaram com tudo, por conta da configuração climática de outras regiões: “Esse vento que vem do Norte, da Amazônia, refresca um pouco ainda”, pontuou o docente.

Ainda pelas análises, a expectativa é de que novas chuvas voltem à região somente a partir da terceira semana do mês, fechando o verão.