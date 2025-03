Saúde, diversão e sabor: Rio Vermelho Atacadista investe em amplo setor de bebidas para atender todos os gostos

Não alcoólicas, extensa carta de vinhos, cervejas, acompanhamentos para drinks e energéticos são alguns do inúmeros itens da seleção de líquidos da rede

Gabriella Licia - 07 de março de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Reprodução)

Nos últimos anos, o consumo de bebidas sem álcool tem crescido significativamente no Brasil, impulsionado tanto por uma maior preocupação com a saúde quanto pela diversificação das opções no mercado.

Atento a essa tendência, o Rio Vermelho Atacadista se destaca por oferecer uma ampla gama de produtos para atender diferentes perfis de consumidores.

Com dois supermercados atacadistas em operação, a rede disponibiliza uma seleção completa de bebidas sem álcool. Entre os destaques estão sucos naturais, chás gelados, refrigerantes de diversas marcas, águas saborizadas, isotônicos e até mesmo cervejas e espumantes sem álcool, que vêm conquistando um público cada vez mais exigente.

Dentre as unidades, a atacadista especializada no segmento de bebidas – localizada na Avenida JK, em Anápolis – apresenta um diferencial ao contar com um estoque ainda mais amplo e diversificado, reunindo as principais marcas e novidades do setor.

Se o foco é saúde, o hortifruti fresquinho do Rio Vermelho Atacadista oferece uma ampla variedade de frutas para sucos naturais. Assim, você poderá elaborar suas bebidas sem sair da dieta. Além disso, há ainda excelentes vinhos para desgustar em ocasiões especiais.

Com essa estratégia, o Rio Vermelho Atacadista reforça seu compromisso em atender às demandas do mercado e oferecer produtos que acompanham as mudanças no comportamento do consumidor, consolidando-se como uma referência no setor atacadista.