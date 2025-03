Prefeitura em Goiás abre inscrições para processo seletivo com 175 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

Haverá formação de cadastro reserva para candidatos com ensino fundamental incompleto e técnico

Paulino Henjengo - 09 de março de 2025

Seleção vai ser meio de prova de títulos (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Alto Horizonte está com inscrições abertas para um processo seletivo que busca preencher um total de 175 vagas, com salários de até R$ 3,3 mil. Haverá também formação de cadastro reserva para candidatos com ensino fundamental incompleto e técnico.

A vaga de Agente de Limpeza Predial concentra o maior número de oportunidades, seguida de Auxiliar de Cozinha e Vigia. Os candidatos selecionados deverão enfrentar uma carga horária de 44h semanais, e a remuneração varia entre R$ 1.580 e R$ 3.325.

A inscrição deverá ser feita presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação. O prazo limite está previsto para a próxima quarta-feira (12).

Em relação aos critérios de seleção, haverá uma prova de títulos, de modo a conferir o perfil e o nível de experiência profissional do candidato.

Aos candidatos aprovados, o prazo de validade do processo será de 12 meses, contados a partir da data da publicação do resultado final, podendo se estender por igual período.

Confira todas as vagas:

Agente de Limpeza Predial;

Auxiliar de Cozinha;

Cozinheiro;

Cuidador;

Gari;

Motorista de Ambulância;

Motorista de Transporte Escolar;

Operador de Máquinas Pesadas;

Vigia;

Técnico em Enfermagem.

Mais detalhes sobre o processo seletivo, consulte o edital aqui.

