Multidão cerca carro de Alok na Índia

Folhapress - 09 de março de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Alok foi cercado por fãs em Mumbai, Índia, onde está para participar do Lollapalooza do país.

O DJ publicou um vídeo no Instagram mostrando que foi calorosamente recebido por uma multidão de fãs indianos. Esta é a primeira vez que o artista se apresenta no país.

Alok tem uma relação próxima com a juventude da Índia, ao ser incluído no jogo Free Fire Max no qual se tornou um personagem bastante popular. Parte dos valores recebidos dessa parceria foi revertida para iniciativas sociais indianas.

O Instituto Alok foi criado em 2020 e já investiu US$ 1 milhão de dólares em três projetos na Índia, em colaboração com as organizações Kailash Satyarthi Children’s Foundation, Ashoka e Lokaa Foundation, focando em causas ligadas à educação e meio ambiente.

Lollapalooza Índia acontece entre os dias 8 e 9 de março de 2025, em Mumbai, a capital indiana.