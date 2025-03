Previsão do tempo aponta volta da chuva em Goiás; veja cidades

Precipitações começam a ser sentidas gradualmente em alguns municípios do estado

Thiago Alonso - 10 de março de 2025

Dia chuvoso em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Após um período de baixa nas chuvas, as precipitações devem voltar aos poucos em Goiás, mesmo que de forma tímida, conforme apontou o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, o bloqueio atmosférico que vinha atingindo o estado vem perdendo intensidade, fazendo com que, gradativamente, pancadas de chuvas sejam sentidas em áreas isoladas.

O município a registrar as quedas d’água com mais intensidade deve ser Aporé, na divisa com Mato Grosso do Sul (MS). Por lá, as precipitações devem atingir 04 mm já nesta segunda-feira (10).

Cavalcante, localizado na Chapada dos Veadeiros, também apresenta alta nas chuvas, marcando 03 mm, com variação da nebulosidade e pancadas isoladas.

Em Catalão, as quedas d’água também devem dar as caras, com registros de 02 mm, seguido de Porangatu, Jataí, Rio Verde, Ipameri, Araguapaz e Iporá, que marcam apenas 01 mm.

O mesmo deve ocorrer em Goiânia e Anápolis, que, apesar do calorão de 34ºC e 30ºC respectivamente, ainda devem ter pancadas com 01 mm d’água.

Outras cidades goianas não devem passar por chuvas, pelo menos por enquanto, persistindo as altas temperaturas, conforme relatório da Cimehgo.

